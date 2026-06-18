Cami inşaatında iş kazası: 11 metreden düşen işçi kurtarılamadı

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 22:49

11 metre yükseklikten beton zemine düştüler

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan cami inşaatında yaşandı.Caminin kubbe bölümünde sıva işlerini yürüten 44 yaşındaki Murat Karakan ile aynı yaştaki mesai arkadaşı O.Ş., iskele üzerinde çalıştıkları esnada feci bir kaza gerçekleşti. Üzerine bastıkları ahşap kalasların aniden kırılması neticesinde dengelerini kaybeden iki usta, yaklaşık 11 metre yükseklikten inşaatın zeminine düştü.

Murat Karakan olay yerinde can verdi

İçeriden gelen feci gürültü ve çığlıklar üzerine inşaattaki diğer çalışanlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, ağır şekilde beton zemine düşen Murat Karakan'ın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan ve durumu kritik olan diğer işçi O.Ş. ise ambulansla acilen Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

10 dakikalık çay molası hayatını kurtardı

Feci kazanın ardından kahreden ve bir o kadar da hayretler içerisinde bırakan detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Murat Karakan, ağır yaralanan O.Ş. ve mesai arkadaşları M.Ü.'nün cami inşaatında sıva ustası olarak çalışmak üzere Çorum'dan Aydın'a geldikleri öğrenildi. Olay esnasında normal şartlarda iskelede olması gereken M.Ü.'nün, kazadan tam 10 dakika önce çay içmek ve biraz soluklanmak için iskeleden aşağıya indiği, bu sayede feci şekilde can vermekten veya ağır yaralanmaktan kıl payı kurtulduğu bilgisine ulaşıldı.