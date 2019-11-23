Ömer Çelik'ten son dakika "Külliye'ye giden CHP'li" açıklaması: İçeriden üretilen bir kumpas |Video 23.11.2019 15:50

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Külliye'ye giden CHP'li" yalanına ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Çelik, "İletişim Başkanımız konuyu net bir şekilde yalanladı. Söz konusu gazeteci 'Cumhurbaşkanı haklıdır, bir hata yaptım, bu hatayı da düzelteceğim' diye açıklama yaptı. Arkasından kaynağını ifade etti. Ama hala CHP sözcüleri çıkmış, 'Bu Cumhurbaşkanlığı tarafından bize kurulan bir komplodur. Dolayısıyla oranın açıklaması lazım' diyorlar. Bir ahlak sınavı nasıl verilemez bunun net bir örneğini ortaya koyuyorlar." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında soruları yanıtladı.



İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Bunu ilk gündeme getiren gazetecinin bunu doğru olmadığını kabul etmesi, hata yaptım demesi işin başka boyutu. Fakat burada CHP boyutunda bu işin nasıl algılandığı bir ahlak sınavı nasıl verilemez hikayesine dönüşmüş durumda. Şimdi burada bu iddia gündeme geldiği zaman ne dersiniz? Gazeteci bunun kaynağını açıklasın ya da gazeteci bunun belgesini koysun dersiniz.



KILIÇDAROĞLU "BEN BİLİYORUM" DEDİ

Bunu demek yerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çıktı, "Kim gitti Külliye'ye bunu biliyorum. İsim bende ama açıklamayacağım" dedi. Şimdi olmayan bir şeyin açıklanması için de Sayın Cumhurbaşkanımızı işaret ettiler. Arkasından bu CHP Sözcüsü çıktı ve şunu söyledi: "Bu konuyu açıklama mükellefiyeti Külliye'dedir"



"AHLAK SINAVINDAN NASIL SINIFTA KALINIR BUNUN NET BİR ÖRNEĞİ"

Şimdi İletişim Başkanımız konuyu net bir şekilde yalanladı. Söz konusu gazeteci "Cumhurbaşkanı haklıdır, bir hata yaptım, bu hatayı da düzelteceğim" diye açıklama yaptı. Arkasından kaynağını ifade etti. Ama hala CHP Sözcüleri çıkmış, "Bu Cumhurbaşkanlığı tarafından bize kurulan bir komplodur. Dolayısıyla oranın açıklaması lazım" diyorlar. Şimdi bir ahlak sınavı nasıl verilemez bunun net bir örneğini ortaya koyuyorlar.



"ADAYLARI BERTARAF ETMEK İÇİN"

Belli ki birileri mevcut genel başkana karşı rakip adayları bertaraf etmek için son derece düşük bir zeka düzeyiyle son derece ilkel bir komplo kurmuş. Fakat bu komplo patlamış. Bunun karşısında CHP Genel Merkezi'nin bu iddialara karşı biraz mesafeli durması gerekirken, gazetecinin kaynağını açıklamasını beklemesi gerekirken hemen bu komplodan medet umarak bunu bir yalan siyasetine dönüştürdüler ve her aşamada CHP Genel Merkezi'nin bu konudaki tutumunun ne kadar yanlış bir tutum olduğu, rakipleri bertaraf etmek için bir yalan siyasetinden nasıl medet umdukları ortaya çıkıyor.