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Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine sokacak video! "Faşist kime denir diye sorduklarında bu videoyu izletmeniz yeterli"

Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine sokacak video!
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere, sanatçılara, öğretmenlere, hakim ve savcılara hakaret ettiği bir videoyu paylaştı ve "Faşist kime denir diye sorduklarında bu videoyu izletmeniz yeterli." ifadelerini kullandı.


Yaptığı açıklamalarda sıklıkla "ayrımcılık" ve "kutuplaşma" vurgusu yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, toplumu bölen nefret dilinden hiçbir zaman vazgeçmedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaşarak "Faşist kime denir diye sorduklarında bu videoyu izletmeniz yeterli." dedi.

Bakan Varank, "Hala faşizmle, ayrımcılık politikalarıyla iktidara geleceğini sanan siyasi anlayış, sanırım bir tek Türkiye'de kaldı." sözlerini kullandı.

"SİYASET KURUMUNUN MEŞRU ZEMİNİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, "Hep söylüyoruz, CHP gazeteciye yandaş, sanatçıya yalaka, devletin kurumlarına gayrı meşru, memurlarına çete diyerek, siyaset kurumunun meşru zeminini yok etmeye çalışıyor. Bunun adı Anti siyaset, siyaset yapanlar oy isteyeceği insanlara bunları söyleyemez." ifadelerini kullandı.

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