Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, konuşmasının başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün CHP Grup Toplantısı'ndaki garip vergi toplama önerisine de cevap verdi.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"BU NE SAPKINLIKTIR"
"Dün ne diyor? Uyuşturucu kaçakçılarına organ mafyalarına vergi. Bu ne demek biliyor musunuz? Uyuşturucu kaçakçılığı yapabilirsiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz. Sen, ne yapıyorsun? Farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır? İstikametini tamamen şaşırmış.
"ÖRGÜTÜNÜ KUR DA DEVLET BİR ŞEYLER ELDE ETSİN"
O zaman gel uyuşturucu örgütünü kur, organ mafyasını da kur. Hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde etsin. Başka bir işe yaramıyorsun. Dün bunu söyledin. Öyleyse vergi konusunda maliyeden tecrübesi var. Bu adımı atarsa belki işe yarar.
"SİYASET BU DEĞİL"
Değerli arkadaşlar, siyaset bu değil. Onun için siyaseti öğrenmesi için bu söylediklerini ispat gerekir. "
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında "ne dediğinin farkında mı?" dedirten bir açıklamada bulundu. İllegal işlerden vergi alınmasını öneren Kılıçdaroğlu "Sen asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan alacaksın." ifadesini kullandı.