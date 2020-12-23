"BU NE SAPKINLIKTIR"

"Dün ne diyor? Uyuşturucu kaçakçılarına organ mafyalarına vergi. Bu ne demek biliyor musunuz? Uyuşturucu kaçakçılığı yapabilirsiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz. Sen, ne yapıyorsun? Farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır? İstikametini tamamen şaşırmış.