SKANDAL AÇIKLAMADA 2 ŞOKE EDEN İFADE!

Olayın 3 yıl önce yaşandığını, tacize uğrayan mağdurun yaşının ise 18'den küçük olmadığını belirten CHP İl Başkanı İsmet Karaca, "Söz konusu olay İlçe Başkanı Mete Akyolcular'ın partide bir vasfı olmadığı dönemde yaşanmıştır" diyerek CHP içerisindeki taciz olayının yaşandığını doğrularken kullandığı bu ifade ile söz konusu şahsın tacizi CHP'de başkan olmadan önce yaşandığını iddia ederek 'Sanki başkan olmaması her şeyi temize çıkarıyormuş' gibi davrandı ve skandal ifadelerine şöyle devam etti;

"KIZ REŞİTTİ!" AÇIKLAMASI

Karaca "Ayrıca kızın yaşının 18'den küçük olduğu doğru değildir" diyerek, tarafların makam ve yaş durumlarının tacize engel olmadığı yönünde skandal bir açıklama yaptı. Akıllara durgunluk veren ve tacizi normalleştirmeye çalışan açıklama, yaptığı tacizi herkes tarafından bilinen Mete Akyolcular'ın daha sonra partinin ilçe başkanı yapılması, CHP'de yaşanan akıl tutulmasını gözler önüne serdi.