Husumetlisi olduğu şahsı bahçesinde vurdular: 1 yaralı

Bahçe Önünde Kurşun Yağdırdılar

Olay, merkeze bağlı Sugözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen D.K.'yı bahçesinin önünde gördü. Yanlarında getirdikleri silahları çeken saldırganlar, D.K.'ya doğru art arda ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin hedefi olan talihsiz adam, ayağından aldığı yarayla yere yığıldı.

Yaralı Şahıs Kendi İmkanlarıyla Hastaneye Gitti

Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaralanan D.K. çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında kendi imkanlarıyla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne giderek yardım istedi. Hastanede hemen tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ve Polis Teyakkuzda

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan ele geçirilirken, güvenlik güçleri kaçan şahısların kimliklerini belirlemek ve yakalamak için mahalle giriş çıkışlarını kontrol altına aldı.