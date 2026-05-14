Burdur'da feci kaza: Burak Dilli kurtarılamadı
Burdur’da arkadaşının motosikletiyle seyir halindeyken kontrolünü kaybeden 17 yaşındaki Burak Dilli, park halindeki iki araca çarparak frigorifik kasanın altında kaldı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kontrolden Çıkan Motosiklet Araçlara Çarptı
Burdur Menderes Mahallesi Şehit Ümit Sokak üzerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, Burak Dilli (17) arkadaşına ait olduğu belirlenen 15 AEP 404 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, önce yol kenarında park halindeki 32 HS 143 plakalı otomobile, ardından yine park halindeki bir frigorifik kasaya çarptı.
Ekiplerin Yoğun Müdahalesi Sonuç Vermedi
Çarpmanın şiddetiyle frigorifik kasanın altına giren genç sürücü için bölgeye ivedilikle sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Dilli, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen Burdur Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Burak Dilli kurtarılamadı.
Son Yolculuğuna Bugün Uğurlanacak
Kazada hayatını kaybeden gencin cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna konuldu. Burak Dilli'nin cenazesinin, bugün öğle saatlerinde Sultandere Mezarlığı'nda düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.