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    Genel Başkanı öğretmenlerin ardından ’ye oy verecek çiftçilere de tehdit yağdırdı

    Genel Başkanı , siyaseti artık tehdide kadar götürdü. Bir süre önce 'ye oy veren öğretmenleri yerden yere vurdu. Şimdi de diline çiftçileri doladı.

    CHP Genel Başkanı , siyaseti artık tehdide kadar götürdü. Bir süre önce 'ye oy veren öğretmenleri yerden yere vurdu. Şimdi de diline çiftçileri doladı.

    GRUP toplantısında , ve gibi çiftçiliğin olduğu illerde AK Parti oylarının halen yüksek olduğunu gördüğünü söyledi.

    ARDINDAN, "Mardin'de, Şanlıurfa'da, Konya'da en büyük destek AK Parti'ye... Bütün çiftçilere sesleniyorum: Siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz, benim iki elim yakanızda olacak" dedi. Büyük tepki çekti.

    TECAVÜZ SUSKUNLUĞU
    AK Parti Sözcüsü Çelik, 'de yaşanan tecavüz ve tacizler ile ilgili CHP yönetiminden bir eleştiri gelmemesini "Taciz ve tecavüz meselesinde kurumsal bir suskunluğa dönüştü" sözleriyle değerlendirdi. Çelik, 'de Türkçe Kuran-ı Kerim okunmasıyla ilgili ise "Hiç kimse ibadetin diliyle oynamaya kalkmasın" dedi.

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    Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğretmenlerin ardından AK Parti’ye oy verecek çiftçilere de tehdit yağdırdı