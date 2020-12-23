CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyaseti artık tehdide kadar götürdü. Bir süre önce AK Parti'ye oy veren öğretmenleri yerden yere vurdu. Şimdi de diline çiftçileri doladı.

GRUP toplantısında Mardin, Şanlıurfa ve Konya gibi çiftçiliğin olduğu illerde AK Parti oylarının halen yüksek olduğunu gördüğünü söyledi.

ARDINDAN, "Mardin'de, Şanlıurfa'da, Konya'da en büyük destek AK Parti'ye... Bütün çiftçilere sesleniyorum: Siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz, benim iki elim yakanızda olacak" dedi. Büyük tepki çekti.

TECAVÜZ SUSKUNLUĞU

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'de yaşanan tecavüz ve tacizler ile ilgili CHP yönetiminden bir eleştiri gelmemesini "Taciz ve tecavüz meselesinde kurumsal bir suskunluğa dönüştü" sözleriyle değerlendirdi. Çelik, İBB'de Türkçe Kuran-ı Kerim okunmasıyla ilgili ise "Hiç kimse ibadetin diliyle oynamaya kalkmasın" dedi.