CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir'de "Çöpten ekmek topluyor" diyerek iftira attığı Aysun Demir'den sonra Trabzon'da yanında minik çocukla bir marketin önünde devrilen çöp kutusundan ekmek topladığı iddia edilen Güldane Yılmaz da zengin çıktı. Çöpten, beslediği hayvanlar için yiyecek toplayan Yılmaz'ın eşi memur olarak çalışırken, kira, tarım ve hayvancılık gelirleri bulunuyor. Mahalle Muhtarı Ahmet Varol, "Hayvanlar için gıda toplarken bu fotoğraf çekilmiş" dedi.

Paylaşım geçen hafta sosyal medyada muhalefet tarafından "Burası Trabzon. Bu kadını bulun sahip çıkın. Çöpten yiyecek araması yürekleri sızlattı" diyerek paylaşılmıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Trabzon İl Müdürlüğü ise olayın geçtiği Kalkınma Mahallesi Muhtarı Ahmet Varol'la temasa geçerek o iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koydu. "Yılmaz'ın eşinin üniversitede memur olduğu, kira, tarım ve hayvancılık gelirleri bulunduğu, hayvanlar için çürük gıda topladığı esnada bu fotoğraf çekilmiş" bilgisini verdi. Eşi Mehmet Yılmaz da, "Haberden dolayı ailemiz çok üzüldü. Maddi anlamda bir zorluk yaşamıyoruz" dedi. Kurum yetkilileri aileyi bakanlığın hizmet modelleri hakkında bilgilendirirken kendilerinin hiçbir talebi olmadı.

ŞİKÂYETÇİ OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen yıl "çöpten yiyecek toplayan" kadın diye gösterdiği Eskişehir'de yaşayan Aysun Demir'in sokak hayvanları için çevredeki işyerlerinin konteynere bıraktığı gıda maddelerini topladığını açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı'nı kınayan Demir, algı operasyonuyla hem Türkiye'yi hem Eskişehir'i kötü göstermeye çalıştığını belirterek dava açtı. Demir, "Kılıçdaroğlu, beni yok yere rencide ettiğinin farkında değil mi? Keşke bana gelip 'Aç mısın?' diye sorsaydı. Benim dört katlı evim var. Allah şükür ki kimseye ihtiyacım yok. Kılıçdaroğlu beni ihtiyaç sahibi gibi göstermeye utanmadı mı? Çok üzüldüm hatta intiharı bile düşündüm. Çocuğum üzüntüden okula gidemedi. Hukuki süreci başlattım. Kılıçdaroğlu'ndan alacağım tazminatla sokak hayvanlarına barınak yapacağım" açıklamasını yapmıştı.