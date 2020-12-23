Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlattı

Son dakika haberi... Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandıkları dava kapsamında olay yeri olan bağ evinde yapılması planlanan keşif başladı. Afyonkarahisar Cezaevi'nden jandarmalar eşliğinde getirilen 2 kardeş, mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayıp, olay günü yaşananları göstererek, anlatıyor. Bağ evinde keşif için bir varil ile bir palet de hazır bulunduruldu.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldüğü olayla ilgili 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Cemal Metin Avcı (32) ve cinayete 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istenen kardeşi Mertcan Avcı'ya (26) vahşetin yaşandığı Menteşe ilçesi, Karabağlar Yayalası'ndaki bağ evinde yatırılacak keşif başladı. Afyonkarahisar Cezaevi'nden jandarmalar eşliğinde getirilen sanık iki kardeşin, mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayıp, olay günü yaşananları büyük bir soğukkanlılıkla göstererek anlatması dikkati çekti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yürütülen soruşturmanın ardından evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede kardeş Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın görülmesine 9 Aralık'ta başlandı. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, olayla ilgili keşif yapılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. Duruşmada mahkeme heyeti tarafından verilen ara kararda, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor tanzim edilmesi istenirken, olay yeri inceleme uzmanı, bilirkişi marifeti ile 22 Aralık'ta keşif yapılmasına da karar verildi. Ancak Afyonkarahisar Cezaevi'ndeki tutuklu sanıkların getirilememesi nedeniyle keşif bugüne ertelendi.

Sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı'nın bugün jandarmalar arasında vahşetin yaşandığı Muğla'nın Menteşe ilçesi, Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evine getirildi. Keşfe ayrıca mahkeme heyeti ve tarafların avukatları da katıldı. Öldürülen Pınar Gültekin'in ailesi psikolojik yıkım yaşamamaları için keşfe getirilmedi. Sanıklar, mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayıp, olay günü yaşananları büyük bir soğukkanlılıkla göstererek anlatmaya başladı. Bağ evine keşif için bir varil ve bir palet getirildiği görüldü.