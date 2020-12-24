Sahte dolar baskını! 3 kardeş tutuklanırken binlercesi ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde piyasaya sahte dolar süren 5 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Düzenlenen operasyonda, 50'lik banknotlar halinde sahte 10 bin dolar ele geçirildi. Şüphelilerden olan 3 kardeş 'parada sahtecilik' suçundan tutuklanırken tutuklandı. İşte sahte para operasyonunun ayrıntıları...

Manavgat Turizm bölgesinde sahte para ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 5 kişinin işlettiği iş yerinde sahte 50 dolar piyasaya sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma KOM Timi ve Merkez Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırma sonunda sahte dolarların, İsmail Aşıkoğlu, Mustafa Aşıkoğlu, Cuma Aşıkoğlu, Necdet Ş. ve Mehmet D. tarafından bir iş yerinde piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Dün Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma tarafından işyerine düzenlenen operasyonda şahısların kaldığı Emek Mahallesi 3033 Sokak No: 2/2 B Blok 4.kattaki dairede siyah bir çöp poşeti içerisinde 50 dolar banknot halinde 10 bin dolar sahte para ele geçirildi.

YAKINLARI GÖRÜNTÜ ALAN BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI!

Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakınları görüntü alan gazetecileri engellemeye çalıştı.

Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri sırasında yakınları ve çalışanları olduğu tahmin edilen şahıslar, basın mensuplarının önüne geçmek ve makinelerinin önünü kapatmak suretiyle görüntü almalarını engellemeye çalıştı.

3 KARDEŞ TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, piyasaya 50'lik banknotlar halinde sahte dolar sürdüğü gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden İsmail Aşıkoğlu, Mustafa Aşıkoğlu ve Cuma Aşıkoğlu kardeşler, 'parada sahtecilik' suçundan tutuklanırken, Necdet Ş. ve Mehmet D., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.