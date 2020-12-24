Haberler Video Haber Videoları Sahte dolar baskını! 3 kardeş tutuklanırken binlercesi ele geçirildi

Sahte dolar baskını! 3 kardeş tutuklanırken binlercesi ele geçirildi

Sahte dolar baskını! 3 kardeş tutuklanırken binlercesi ele geçirildi
24.12.2020 03:26
Ana Sayfa 03:50
Milyar dolarlık keşif bin...
Ana Sayfa 01:12
''10 kez kürtaj oldum''...
Ana Sayfa 00:45
KPSS sonuç sorgulama ekranı!...
Ana Sayfa 17:39
O açıklamalar altın...
Ana Sayfa 01:11
Başkan Erdoğan'dan Noel mesajı
Ana Sayfa 01:38
Yıldırım Besta 17 operasyonu...
Ana Sayfa 03:37
Milyonların beklediği destek...
Ana Sayfa 02:28
FETÖ'cülerle toplantının...
Ana Sayfa 07:10
Dünyayı sarsan koronavirüs...
Ana Sayfa 01:31
O illere buzlanma ve don...
Ana Sayfa 11:00
Kuruluş Osman'da çok konuşulan...
Ana Sayfa 01:11
Diyanet'ten İBB'nin 'Türkçe...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde piyasaya sahte dolar süren 5 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Düzenlenen operasyonda, 50'lik banknotlar halinde sahte 10 bin dolar ele geçirildi. Şüphelilerden olan 3 kardeş  'parada sahtecilik' suçundan tutuklanırken tutuklandı. İşte sahte para operasyonunun ayrıntıları...


Manavgat Turizm bölgesinde sahte para ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 5 kişinin işlettiği iş yerinde sahte 50 dolar piyasaya sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma KOM Timi ve Merkez Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırma sonunda sahte dolarların, İsmail Aşıkoğlu, Mustafa Aşıkoğlu, Cuma Aşıkoğlu, Necdet Ş. ve Mehmet D. tarafından bir iş yerinde piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Dün Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma tarafından işyerine düzenlenen operasyonda şahısların kaldığı Emek Mahallesi 3033 Sokak No: 2/2 B Blok 4.kattaki dairede siyah bir çöp poşeti içerisinde 50 dolar banknot halinde 10 bin dolar sahte para ele geçirildi.

YAKINLARI GÖRÜNTÜ ALAN BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI!

Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakınları görüntü alan gazetecileri engellemeye çalıştı.

Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri sırasında yakınları ve çalışanları olduğu tahmin edilen şahıslar, basın mensuplarının önüne geçmek ve makinelerinin önünü kapatmak suretiyle görüntü almalarını engellemeye çalıştı.

3 KARDEŞ TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, piyasaya 50'lik banknotlar halinde sahte dolar sürdüğü gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden İsmail Aşıkoğlu, Mustafa Aşıkoğlu ve Cuma Aşıkoğlu kardeşler, 'parada sahtecilik' suçundan tutuklanırken, Necdet Ş. ve Mehmet D., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları