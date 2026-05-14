Konya'da otobüs TIR'a çarptı: Hüseyin Hakkı Köylüoğlu vefat etti

Sabah Saatlerinde Feci Çarpışma

Kaza, saat 05.30 sularında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Bereket Bolat (42) idaresindeki 31 ED 146 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Hüseyin Hakkı Köylüoğlu yönetimindeki 42 E 5248 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Sürüklenen Araç Duvara Çarparak Durabildi

Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan otobüs, savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğini ve ağaçları devirdi. Selçuk Üniversitesi'ne ait istinat duvarına çarparak durabilen araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Can Kaybı ve Yaralıların Durumu

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otobüs şoförü Bereket Bolat'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan; Serkan Medeni, Huriye Yeni, Hülya Elitok, Serkan Pekmez, Sıla Nur Dağı, Murathan Akdaş, Hüsne Irgat ve Güler Uluğtekin yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 8 yaralının genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Emniyet güçleri, kazanın kesin nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.