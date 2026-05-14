Antalya'da borç kavgası cinayetle bitti: Sebahattin Küpeli vefat etti

Borç meselesi yüzünden başlayan gerilim sokağa taştı. 64 yaşındaki yaşlı adamın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olayda, polis ekipleri suç aleti bıçağı ele geçirirken katil zanlısı gözaltına alındı.

Tartışma Kısa Sürede Kanlı Bitti

Olay, akşam saat 20.15 sıralarında Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahattin Küpeli ile B.T. arasında alacak verecek konusu yüzünden bir tartışma çıktı. Sözlü atışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine B.T., yanında taşıdığı bıçağı çekerek 64 yaşındaki Küpeli'nin üzerine yürüdü. Küpeli, boyun ve sırt kısmına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalarak yere yığıldı.

Hastanede Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların büyük bir panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan ve ağır yaralanan Küpeli'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye yetiştirdi. Ancak talihsiz adam, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Suç Aletiyle Birlikte Yakalandı

Kavga sırasında kendisi de hafif şekilde yaralanan şüpheli B.T., polis ekipleri tarafından kısa sürede tespit edildi. Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan şüpheli, olayda kullandığı bıçakla birlikte ekiplerce gözaltına alındı

Serkan Cortaoğlu
