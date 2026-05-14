Erzurum Oltu'da silahlı kavga: Alican Zengin vefat etti

Oltu'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı

Erzurum'un Oltu ilçesi, Yasin Haşimoğlu Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde kanlı bir olay yaşandı. Aralarında husumet olduğu iddia edilen Alican Zengin (34), M.A.K. (20) ve İ.K. (29) arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Silahların ateşlenmesiyle birlikte cadde üzerindeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alican Zengin Hastanede Yaşamını Yitirdi

Çıkan kavgada vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Alican Zengin, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen 34 yaşındaki Zengin, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan diğer şüpheli M.A.K.'nin ise tedavisine devam ediliyor.

Polis Katil Zanlısını Gözaltına Aldı

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli İ.K., polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçleri, yeni bir olay yaşanmaması adına İlçe Emniyet Müdürlüğü ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak adeta kuş uçurtmadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.