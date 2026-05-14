Çakallı rampasında feci çarpışma: Aynı yöndeki iki TIR birbirini biçti

Olay, saat 17.00 sıralarında Ankara yolu Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kavak istikametinden Samsun yönüne giden Yunus Emre Kaval yönetimindeki TIR, orta şeritte ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan dev araç, sağ şeritte kendi yolunda ilerleyen Halis Işık idaresindeki diğer TIR'ın sol yanına hızla çarptı.

Sürücüler Hastaneye Kaldırıldı

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.