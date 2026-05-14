Şırnak'da şarampole devrilip alev alan kömür yüklü TIR’ın şoförü öldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrilen kömür yüklü TIR alev aldı. Kabinde sıkışan şoför hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yeni Şırnak Yolu üzerinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen kömür yüklü TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından TIR alev aldı. Kabinde sıkışan şoför, çıkan yangında yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, şoförün cansız bedeni araçtan çıkarıldı. Cansız beden otopsi için hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emirhan Ceylan
