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    • 23.12.2020 10:10
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    ’li 'den Kılıçdaroğlu’nun ‘ ve organ ticareti yapanlardan vergi alınsın’ sözlerine savunma

    Genel Başkanı ’nun partisinin grup toplantısında ‘ satıcıları ve organ ticareti yapanlardan vergi alınsın’ çıkışı da alay konusu olmuştu. Kılıçdaroğlu’nun skandal sözlerine partisinin milletvekili ’den savunma geldi. Hamzaçebi, sosyal medya hesabından “Bir faaliyetin suç olması bu faaliyetten elde edilen kazancın vergilendirilmesine engel değildir” paylaşımında bulundu.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı , partisinin 'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada " ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, ile devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" demişti.

    Bu sözlere ilişkin hesabından açıklama yapan İstanbul Milletvekili Mehmet , "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 'uyuşturucu ve organ ticareti yapanlar ile kara para aklayanlardan vergi alacağız' dedi. Tereddüt edenler için söyleyeyim. Bir faaliyetin suç olması bu faaliyetten elde edilen kazancın vergilendirilmesine engel değildir" diyerek Kılıçdaroğlu'nu savundu.

    KANUN NE DİYOR?
    5237 sayılı 'nun (TCK) 55'inci maddesinde "Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir" ifadesi yer alıyor.

    TCK'nın 55'inci maddesinin gerekçesinde "Bu düzenleme ile güdülen temel amaç, suç işlemek yoluyla kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesidir. Kazanç müsaderesi, kara para aklama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, dolandırıcılık, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma gibi ekonomik çıkar elde etme amacıyla işlenen suçlara karşı etkin bir biçimde caydırıcılık özelliği olan yaptırım niteline kavuşmuştur" ibaresi bulunuyor.

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