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İdlib'de rejim hedefleri etkisiz hale getirildi! Esad'ın kimyasal harp tesisi yerle bir edildi

İdlib'de rejim hedefleri etkisiz hale getirildi! Esad'ın kimyasal harp tesisi yerle bir edildi

28.02.2020 23:51

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti.​ İdlib'den gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi, füze rampası yüklü atışa hazır askeri araç, rejim askerlerinin bulunduğu ve gizlendiği yerler, ateş destek unsurları tarafından imha edildi.


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