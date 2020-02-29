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Edirne Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi

Edirne Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi

29.02.2020 10:06

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule sınır kapısına gelen yüzlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Göçmenler dün sabah saatlerinden beri otobüs ve minibüslerle Edirne'ye akın etti. Pazarkule sınır kapısında bekleyenlerin sayısı her dakika artıyor. Sınır kapısı önünde bekleyen kalabalık havadan bu sabah havadan da görüntülendi.


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