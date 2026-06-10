Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı! Rozetini Başkan Erdoğan taktı

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 14:55

Siyasi kulisleri hareketlendiren sürpriz bir transfer gerçekleşti. Bir süredir gündemde olan İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, bugün düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye katıldı. Partiye katılım sürecinin ardından Beyaz'ın rozeti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kürsüde bizzat takıldı.

Ersin Beyaz Kimdir?

1977 doğumlu olan ve mimarlık kökeniyle tanınan Ersin Beyaz, eğitimini Haliç Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Aile şirketinde üstlendiği görevlerin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol oynayan Beyaz, TMMOB İç Mimarlar Odası, Galatasaray Spor Kulübü ve çeşitli dernek üyelikleriyle de biliniyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Beyaz, İstanbul siyasetinin yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor.

AK Parti'ye Katılan Vekiller Listesi Genişliyor

Ersin Beyaz'ın AK Parti saflarına katılması, siyasi arenada "yeni dönem transferleri" olarak yorumlanıyor. Daha önce de benzer istifa ve katılım süreçleri yaşanmış, siyasi dengelerde değişim yaşanmıştı. Beyaz, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen isimler kervanına katılan son milletvekili oldu.