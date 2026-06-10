CANLI YAYIN
Geri
Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı! Rozetini Başkan Erdoğan taktı

Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı! Rozetini Başkan Erdoğan taktı

İYİ Parti'den ayrılan İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Grup Toplantısı'nda gerçekleşen törende Beyaz'ın rozeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat takıldı.

Siyasi kulisleri hareketlendiren sürpriz bir transfer gerçekleşti. Bir süredir gündemde olan İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, bugün düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye katıldı. Partiye katılım sürecinin ardından Beyaz'ın rozeti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kürsüde bizzat takıldı.

Ersin Beyaz Kimdir?

1977 doğumlu olan ve mimarlık kökeniyle tanınan Ersin Beyaz, eğitimini Haliç Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Aile şirketinde üstlendiği görevlerin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol oynayan Beyaz, TMMOB İç Mimarlar Odası, Galatasaray Spor Kulübü ve çeşitli dernek üyelikleriyle de biliniyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Beyaz, İstanbul siyasetinin yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor.

AK Parti'ye Katılan Vekiller Listesi Genişliyor

Ersin Beyaz'ın AK Parti saflarına katılması, siyasi arenada "yeni dönem transferleri" olarak yorumlanıyor. Daha önce de benzer istifa ve katılım süreçleri yaşanmış, siyasi dengelerde değişim yaşanmıştı. Beyaz, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen isimler kervanına katılan son milletvekili oldu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

SON DAKİKA: ABD, helikopterini düşüren İran'a misilleme başlattı
SON DAKİKA: ABD, helikopterini düşüren İran'a misilleme başlattı
Muş'ta dehşet: Kardeşini vurdu, eve kapanıp polisle çatıştı!
Muş'ta dehşet: Kardeşini vurdu, eve kapanıp polisle çatıştı!
Bayrampaşa’da trafo patlaması: T4 tramvay hattında ulaşım felç oldu
Bayrampaşa’da trafo patlaması: T4 tramvay hattında ulaşım felç oldu
İzmir'deki Erdem Demir cinayetinden kahreden görüntü! Kafeye böyle sığınmış
İzmir'deki Erdem Demir cinayetinden kahreden görüntü! Kafeye böyle sığınmış

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle