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Bayrampaşa’da trafo patlaması: T4 tramvay hattında ulaşım felç oldu

Bayrampaşa’da trafo patlaması: T4 tramvay hattında ulaşım felç oldu

Kartaltepe Mahallesi'nde yaşanan trafo yangını nedeniyle enerji kesintisi yaşandı. Metro İstanbul seferlerin iki ayrı istasyon arasında mekik olarak yapıldığını duyurdu.

Mahallede Deprem Korkusu Yaratan Patlama

Olay, Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde, T4 hattının Bosna Çukurçeşme durağı yakınlarında meydana geldi. Bölgedeki trafo merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patlama yaşandı ve ardından küçük çaplı yangın çıktı. Patlamanın şiddeti çevrede büyük paniğe yol açtı. Mahalle sakinlerinden Galip Mayır, sarsıntının çok güçlü olduğunu belirterek, "Patlama çok şiddetli gerçekleşti, mahallede herkes deprem olduğunu sandı" sözleriyle yaşanan korkuyu aktardı.

Ekipler Alarma Geçti, Alt Geçit Kapatıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık, polis, elektrik arıza ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle trafodaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak patlamanın ardından mahalle sakinlerinin çevreye yoğun gaz kokusu yayıldığı ihbarı üzerine İGDAŞ ekipleri trafo çevresinde geniş çaplı inceleme ve kazı çalışması başlattı. Tedbir amacıyla Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir alt geçit yoğun gaz kokusu şikayeti nedeniyle polis tarafından araç trafiğine kapatıldı. Kapatma kararı nedeniyle bölgedeki ana yollarda uzun araç kuyrukları ve yoğun trafik oluştu.

Yolcular Raylarda Mahsur Kaldı

Trafonun devre dışı kalmasıyla birlikte T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda enerji tamamen kesildi. Hat üzerinde seyir halindeyken duran tramvaylardaki yolcular görevlilerce tahliye edildi. İstasyonlar arasında kalan yüzlerce vatandaş, rayların üzerinde yürüyerek duraklara ulaşmaya çalıştı. Yolcuların raylar üzerindeki tehlikeli yürüyüşü ve ardından cadde üzerinde oluşturdukları insan yoğunluğu, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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