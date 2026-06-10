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Muş'ta dehşet: Kardeşini vurdu, eve kapanıp polisle çatıştı!

Muş'ta dehşet: Kardeşini vurdu, eve kapanıp polisle çatıştı!

Muratpaşa Mahallesi'nde dehşet saçan şüpheli, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Çatışmada bir polis memuru ayağından yaralandı.

Kardeşini Vurup Eve Barikat Kurdu

Olay, saat 16.00 sıralarında Muş merkez Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.S. isimli şahıs ile kardeşi B.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.S., yanındaki silahla kardeşi B.S.'ye ateş açarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan B.S.'yi ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan B.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Müzakereleri Reddetti, Polise Ateş Açtı

Kardeşini vurduktan sonra silahıyla birlikte ikametine giren E.S., kapıyı arkasından kilitleyerek teslim olmayı reddetti. Çevreye ve olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerine camdan ateş açmaya devam eden şahıs nedeniyle bölge abluka altına alındı. Bina sakinlerinin ve çevre halkının can güvenliğini tehlikeye atan saldırgan yüzünden, polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları tamamen trafiğe kapattı. Güvenlik güçlerinin saatler süren ikna ve müzakere girişimlerine ateşle karşılık veren saldırgan, geri adım atmadı.

Özel Harekat 5 Saat Sonra Operasyon Düzenledi

Müzakerelerin sonuçsuz kalması ve tehlikenin büyümesi üzerine, saat 21.00 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Binaya kontrollü şekilde giren özel harekat timlerine içeriden tekrar ateş açıldı. Çıkan arbede ve çatışma sırasında şüphelinin silahından çıkan kurşunla bir polis memuru sağ ayağından yaralandı.

Saldırganı kurşun yağmuruna rağmen başarıyla etkisiz hale getiren ekipler, evdeki dehşete son verdi. Operasyonun ardından yaralı polis memuru hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, valilik polisin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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