Batman'da at çiftliğinde kahreden yangın: 3 at feci şekilde telef oldu

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 00:47 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 00:55

Alevler Kısa Sürede İki Bölümü Birden Kapladı

Yangın, Batman merkeze bağlı Doluca köyü mevkiinde faaliyet gösteren bir at çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atların bulunduğu iki ayrı bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman, çiftliğin söz konusu bölümlerini tamamen kapladı. Durumu fark eden çiftlik sahipleri ve çalışanlar büyük bir panikle atları kurtarmaya çalışırken, bir yandan da durumu hemen Batman Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

1 Saatlik Yoğun Mücadele

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede çiftliğe ulaşan ekipler, alevlerin diğer ahırlara ve tesislere sıçramaması için yoğun bir çaba sarf etti. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saat süren hummalı çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

3 At Telef Oldu, Hasar Büyük

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından içeri giren ekipler, acı tabloyla karşılaştı. Alevlerin ve yoğun dumanın arasında kalan 3 atın feci şekilde telef olduğu belirlendi. Yangın nedeniyle atların bulunduğu bölümlerde çok büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çiftlik sahipleri büyük üzüntü yaşadı. İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.