Ankara-İstanbul hattında müjde! YHT seyahat süresi kısalıyor

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 11:53 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 11:59

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında devam eden T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projelerinin tamamlanmasıyla yolculuk sürelerinin büyük oranda kısalacağını açıkladı. Çalışmalar sonunda, mevcut durumda 4 saat 7 dakika süren Ankara-İstanbul yolculuğunun 3 saat 37 dakikaya düşeceği müjdelendi.

Hat Boyunca Darboğazlar Tamamen Ortadan Kalkıyor

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattı, özellikle Eskişehir-İstanbul güzergahında darboğaz yaşanan üç kritik kesim bulunduğunu hatırlatarak şu bilgileri paylaştı:

12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesimi 2022 yılında hizmete açılmıştı.

Şimdi ise T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 kesimleri tamamlanarak hattaki tüm darboğazlar kaldırılacak.

T26 Tüneli ile 250 Km/S Hıza Ulaşılacak

T26 Tüneli projesiyle, Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde 250 kilometre saat işletme hızına uygun hat bütünlüğü sağlanacak. Projenin getireceği avantajlar ise şöyle sıralandı:

Hızlı trenlerin 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta ortalama 55 kilometre hızla ilerlemek zorunda kaldığı kesim, 8 kilometrelik tünelle baypas edilecek.

Bozüyük-Bilecik arası seyahat süresi 11 dakika kısalacak ve 9 dakikaya düşecek.

Yük trenleri üzerindeki işletme kısıtları kaldırılarak gecikmeler azaltılacak.

Doğançay Ripajı-2 ile 19 Dakikalık Kazanç

Hattın en kritik kesimlerinden biri olan Doğançay Ripajı-2 projesi kapsamında yaklaşık 7 bin 544 metre uzunluğunda tünel ve 795 metre viyadük imalatı yapıldığını belirten Uraloğlu, "Doğançay Ripajı-2'nin tamamlanmasıyla bu kesimde seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek. Böylece Ankara-İstanbul YHT hattında toplam 19 dakikalık kazanç sağlanacak" açıklamasında bulundu.