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Tünel çıkışında takla atan araçtan savruldu: 19 yaşındaki genç ölüm kalım savaşında

Tünel çıkışında takla atan araçtan savruldu: 19 yaşındaki genç ölüm kalım savaşında

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil orta refüjü aşıp karşı şeride daldı. Hurdaya dönen araçtan yola savrulan talihsiz sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tünel Çıkışında Kontrolden Çıktı, Taklalar Attı

Kaza, akşam saatlerinde merkez Karaelmas Mahallesi mevkisinde yer alan Teoman Duralı Tünelleri çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki S.S. idaresindeki otomobil, tünel çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hızla savrulan araç, defalarca takla atarak orta refüjü aştı ve karşı şeride geçip park halindeki iki araca çarparak durabildi.

Yola Savrulan Genç Sürücü İçin Ekipler Seferber Oldu

Çarpışmanın şiddetiyle kullanılamaz hale gelen otomobildeki sürücünün yola savrulduğunu gören diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı S.S., ambulansla hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin ciddi şekilde devam ettiği bildirildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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