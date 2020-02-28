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Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'a geldi! Makam aracı içinde dikkat çeken detay

Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'a geldi! Makam aracı içinde dikkat çeken detay

28.02.2020 23:04

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara’dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanına iniş yapan Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçti. Erdoğan’ın makam aracında telefonla görüştüğü görüldü.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanına iniş yapan Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti.




Erdoğan'ın makam aracında telefonla görüştüğü görüldü.

DÜNYA LİDERLERİYLE TEK TEK GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde İdlib'deki son gelişmeler konuşuldu.

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