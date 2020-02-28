Haberler Galeri Güncel Son dakika: İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Bakan Akar ve Komutanlar sıfır noktasında

Son dakika: İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Bakan Akar ve Komutanlar sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor. Bakan Akar, sabahın ilk ışıklarına kadar faaliyetleri ekranlardan takip etti.

28.02.2020 07:24 - Son Güncelleme: 28.02.2020 07:26
Son dakika: İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Bakan Akar ve Komutanlar sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.

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Son dakika: İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Bakan Akar ve Komutanlar sıfır noktasında

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

Son dakika: İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Bakan Akar ve Komutanlar sıfır noktasında

İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi.

Son dakika: İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Bakan Akar ve Komutanlar sıfır noktasında

Bakan Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor.

Son dakika: İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Bakan Akar ve Komutanlar sıfır noktasında

YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare etmek için Hatay'a gelen bakan Akar Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.

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