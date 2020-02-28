Haberler Galeri Güncel Son dakika: İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Bakan Akar ve Komutanlar sıfır noktasında

Son dakika: İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Bakan Akar ve Komutanlar sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor. Bakan Akar, sabahın ilk ışıklarına kadar faaliyetleri ekranlardan takip etti.

28.02.2020 07:24 - Son Güncelleme: 28.02.2020 07:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





