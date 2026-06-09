CANLI YAYIN
Geri
İzmir'deki Erdem Demir cinayetinden kahreden görüntü! Kafeye böyle sığınmış

İzmir'deki Erdem Demir cinayetinden kahreden görüntü! Kafeye böyle sığınmış

İzmir Karşıyaka'da husumetlisi tarafından bıçaklanan 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in, kanlar içinde bir kafeye sığındığı kan donduran güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşların katili engellemeye çalıştığı dehşet anlarının ve tutuklanan 2 şüphelinin yer aldığı video haberimizde...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, husumetlileri tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in cinayet sonrasına ait şok görüntüleri ortaya çıktı. Ağır yaralanan talihsiz çocuğun kanlar içinde can havliyle bir kafeye sığındığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sahilde Tartışma Kanlı Kavgaya Dönüştü

Olay, 7 Haziran'da Karşıyaka Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında daha önceden var olan husumet nedeniyle sahil bandında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, 18 yaşındaki C.C., yanında bulundurduğu kesici aletle Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir'i (15) ağır yaraladı. Kavgaya C.C.'nin yanında bulunan 19 yaşındaki D.K. de dahil oldu.

Karnını Tutarak Müşterilerin Arasına Koştu

Yaşanan dehşeti gözler önüne seren kamera kayıtlarında; aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Erdem Demir'in, karnını tutarak can havliyle müşterilerin bulunduğu bir kafeye koşup sığındığı görüldü. Görüntülerin devamında, Demir'in arkasından kafeye doğru gelen saldırgan C.C.'nin, kafenin önünde bulunan duyarlı vatandaşların araya girmesiyle engellenip uzaklaştırıldığı anlar yer aldı. Kayıtlara, Demir'in arkadaşlarının panik halinde kafeye gelmesi ve içerideki müşterilerin yaşadığı korku dolu anlar da yansıdı.

Hastanede Acı Haber Geldi: 2 Şüpheli Tutuklandı

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı Erdem Demir'i ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayeti işleyen C.C. ile kavgaya karışan D.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Ünye'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü Erhan Yaman vefat etti
Ünye'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü Erhan Yaman vefat etti
Restoranda tava sapı koptu kaynar yağ bebeğin üzerine saçıldı
Restoranda tava sapı koptu kaynar yağ bebeğin üzerine saçıldı
Konya'da fabrika yangını faciası: Kahraman itfaiyeci Mehmet Tekeli şehit oldu!
Konya'da fabrika yangını faciası: Kahraman itfaiyeci Mehmet Tekeli şehit oldu!
Metrobüste 'yan bakma' kavgasında can veren gencin son görüntüleri ortaya çıktı | VİDEO
Metrobüste 'yan bakma' kavgasında can veren gencin son görüntüleri ortaya çıktı | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle