İzmir'deki Erdem Demir cinayetinden kahreden görüntü! Kafeye böyle sığınmış

Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 18:52 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 18:53

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, husumetlileri tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in cinayet sonrasına ait şok görüntüleri ortaya çıktı. Ağır yaralanan talihsiz çocuğun kanlar içinde can havliyle bir kafeye sığındığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sahilde Tartışma Kanlı Kavgaya Dönüştü

Olay, 7 Haziran'da Karşıyaka Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında daha önceden var olan husumet nedeniyle sahil bandında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, 18 yaşındaki C.C., yanında bulundurduğu kesici aletle Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir'i (15) ağır yaraladı. Kavgaya C.C.'nin yanında bulunan 19 yaşındaki D.K. de dahil oldu.

Karnını Tutarak Müşterilerin Arasına Koştu

Yaşanan dehşeti gözler önüne seren kamera kayıtlarında; aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Erdem Demir'in, karnını tutarak can havliyle müşterilerin bulunduğu bir kafeye koşup sığındığı görüldü. Görüntülerin devamında, Demir'in arkasından kafeye doğru gelen saldırgan C.C.'nin, kafenin önünde bulunan duyarlı vatandaşların araya girmesiyle engellenip uzaklaştırıldığı anlar yer aldı. Kayıtlara, Demir'in arkadaşlarının panik halinde kafeye gelmesi ve içerideki müşterilerin yaşadığı korku dolu anlar da yansıdı.

Hastanede Acı Haber Geldi: 2 Şüpheli Tutuklandı

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı Erdem Demir'i ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayeti işleyen C.C. ile kavgaya karışan D.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.