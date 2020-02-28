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’de şehit olan hakkında kahreden detay!

’de katil Esad’ın kalleş saldırısıyla şehit olan 23 yaşındaki ’un ’te yaşayan ailesine ulaştı. Şehit ile ilgili bir detay ise yürekleri dağladı. Güven Kurtulmuş’un eşinin 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Acı haberin ardından Kurtulmuş Ailesi'nin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

  • Güncel
  • 28.02.2020 13:31
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 13:31
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İdlib’de şehit olmuştu! Yürek dağlayan detay!

Suriye'nin kentinde, Esad rejimine bağlı güçlerin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen 33 askerden biri olan Uzman Onbaşı 'un (23) acı haberi, 'te yaşayan ailesine ulaştı.

Bitlisli şehidin ailesine acı haber ulaştı Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejimine bağlı güçlerin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen 33 askerden biri olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un (23) acı haberi, Bitlis'te yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin 4 aylık evli ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un şehadet haberi, Güroymak ilçesine bağlı Budaklı Köyü'nde yaşayan ailesine askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi.

Acı haberin ardından Kurtulmuş Ailesi'nin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

4 aylık evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Şehit Kurtulmuş, bugün öğleden sonra Budaklı Köyü'ndeki mezarlığa defnedilecek.

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