İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu alçak saldırı sonrası Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 28.02.2020 07:43

İdlib'den acı haber geldi! Esad rejimi tarafından düzenlenen alçak saldırıda 33 kahraman askerimiz şehit oldu. Kalleş saldırıdan sonra rejimin bilinen tüm hedefleri saldırı altına alındı. Bölgede sıcak saatler yaşanırken A Haber canlı yayınına bağlanan Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş önemli değerlendirmelerde bulundu. Kızıltaş, bu saldırının ilişkilerimiz açısından yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğine dikkat çekti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit düştüğünü açıkladı. Kalleş saldırıdan sonra rejimin bilinen tüm hedefleri saldırı altına alındı.



YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI MI?

Bölgede sıcak saatler yaşanırken A Haber canlı yayınına bağlanan Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, son gelişmeleri değerlendirdi