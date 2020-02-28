Son dakika: İdlib'deki hain saldırı dünya basınında! "Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip"
Son dakika haberi... İdlib'de 33 askerimizin rejim güçleri tarafından alçakça şehit edildiği saldırı dünyada ilk haber oldu. İngiliz Financial Times gazetesi, topyekûn bir çatışma riskinin ortaya çıktığını yazdı, Deutsche Welle ise "Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip" dedi.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 33 Türk askerinin şehit düştüğü hain saldırı, dünyada ilk haber oldu. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, "Türk yetkililer Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında askerlerin hayatını kaybettiğini açıkladı, bir gündeki en büyük kayıp" diyerek saldırıyı duyurdu. Reuters haber ajansı da, İdlib'deki hava saldırısında çok sayıda askerin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Deutsche Welle (DW): "Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip. Daha önce sadece bir kez bu madde işletildi o da ABD'nin talebiyle Afganistan'da."
(5. maddeye göre, NATO ülkesine saldırı olduğu takdirde, bu saldırı tüm birliğe yapılmış sayılıyor. )
NATO Antlaşması'nın 5. maddesi şöyle:
"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da kendilerinden birine ya da daha fazlasına yöneltilecek silahlı bir saldırının, hepsine yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa, BM Yasası'nın 51'inci Maddesi'nde tanınan bireysel ya da kollektif öz savunma hakkını kullanarak herbirinin, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile uyum içinde, silahlı güç kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak, saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflar'a yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."