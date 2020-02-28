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Son dakika: İdlib'deki hain saldırı dünya basınında! "Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip"

Son dakika haberi... İdlib'de 33 askerimizin rejim güçleri tarafından alçakça şehit edildiği saldırı dünyada ilk haber oldu. İngiliz Financial Times gazetesi, topyekûn bir çatışma riskinin ortaya çıktığını yazdı, Deutsche Welle ise "Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip" dedi.

28.02.2020 08:01 - Son Güncelleme: 28.02.2020 08:17
Son dakika: İdlib'deki hain saldırı dünya basınında! Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 33 Türk askerinin şehit düştüğü hain saldırı, dünyada ilk haber oldu. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, "Türk yetkililer Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında askerlerin hayatını kaybettiğini açıkladı, bir gündeki en büyük kayıp" diyerek saldırıyı duyurdu. Reuters haber ajansı da, İdlib'deki hava saldırısında çok sayıda askerin yaşamını yitirdiğini belirtti.

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Son dakika: İdlib'deki hain saldırı dünya basınında! Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip

Milliyet'in haberine göre, New York Times haberi: "Türk ordusu, Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında büyük kayıp yaşadı. Bu saldırı Suriye'deki savaşın seyrini değiştirebilir." ifadeleriyle duyurdu.

Son dakika: İdlib'deki hain saldırı dünya basınında! Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip

Al Jazeera: Hava saldırısında Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi gerilimi daha artıracak, yeni bir insani kriz dalgası tetiklenebilir.

Son dakika: İdlib'deki hain saldırı dünya basınında! Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip

The Guardian: "Türkiye, Suriye iç savaşında en kötü günü yaşadı. Rusya üç aydır İdlib'de Şam'a yardım ediyor."

Son dakika: İdlib'deki hain saldırı dünya basınında! Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip

Deutsche Welle (DW): "Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip. Daha önce sadece bir kez bu madde işletildi o da ABD'nin talebiyle Afganistan'da."

(5. maddeye göre, NATO ülkesine saldırı olduğu takdirde, bu saldırı tüm birliğe yapılmış sayılıyor. )

NATO Antlaşması'nın 5. maddesi şöyle:

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da kendilerinden birine ya da daha fazlasına yöneltilecek silahlı bir saldırının, hepsine yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa, BM Yasası'nın 51'inci Maddesi'nde tanınan bireysel ya da kollektif öz savunma hakkını kullanarak herbirinin, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile uyum içinde, silahlı güç kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak, saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflar'a yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

Son dakika: İdlib'deki hain saldırı dünya basınında! Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip

Le Monde: "Bombardımanlar Ankara ile Moskova'nın arasını açma riski doğuruyor. Rus ve Türk yetkililer arasındaki yeni tur görüşmeler Perşembe günü Ankara'da gerçekleşti, sonucuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son dakika: İdlib'deki hain saldırı dünya basınında! Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip

Financial Times: "Saldırı, Türkiye'yi Suriye rejimi ile Rus müttefiklerine karşı topyekûn bir çatışmaya itme riski taşıyor. Saldırıyla, İdlib'deki insani krizi ve mülteci akınını önlemeye çalışan Türkiye, NATO üyesi müttefiklerinden destek çağrısını yineleyecektir."

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