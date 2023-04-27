CHP'nin beş ayaklı trol ordusu! Sosyal medyada yalan, manipülasyon, iftira, provokasyon

CHP'li belediyelerin hizmet ve icraat yerine tanıtıma para akıttıkları biliniyor. Tanıtım bütçesinin önemli bölümü de algı operasyonları ve manipülasyonda kullanılan on binlerce sosyal medya trollerine gidiyor. Mekanizma aslında 2010 yılında kuruldu ama kurumsallaşması ve bir örümcek ağına dönüşmesi 2016 yılında oldu.

40 BİN KİŞİLİK TROL ORDUSU

40 bini aşkın kişinin olduğu trol ordusunun temelleri Kılıçdaroğlu'nun 'kozmik' danışmanı Recep Cengiz tarafından atıldı. Cengiz, Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine sosyal medyada algıyı yönetmek için "Kılcal Damar Örgütlenme Sistemi" adı verilen bir yapı kurdu. Sistemin aktif hale getirildiği 17 Mart tarihli CHP MYK raporuna bile girdi.

YAPI NASIL KURULDU?

Kılcal Damar Modeli'nde, CHP merkez, il, ilçe ve mahalle teşkilatları ayrı ayrı örgütlendi.

Ortak hareketi sağlamak için de il, ilçe, belde sosyal medya yöneticileri belirlendi. Sosyal medyaya katılımın yüksek olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin ve Adana'da yapılanma mahalle teşkilatlarına kadar indi. Bu yapıda aktif olarak bulunan 40 binden fazla trol bulunuyor. Ağ kendi içerisinde "CHP'li Fenomenler", "Destek Veren Fenomenler", "CHP Algı Timleri", "Sokak röportajcıları" ve 'Sosyal Medya Habercileri" olarak ayrı birimlere ayrılıyor.

SMS İLE TALİMAT

Hızlı hareket etmek için de Genel Merkez'de CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Birimince kurulan "kilcaldamar.chp.org.tr" uzantılı kapalı bir sistem kuruldu. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Gençlik Kolları Bilişim, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dilara Dalbudak ile Gençlik Kolları Dijital Strateji ve Propaganda Komisyon Başkanı Utku Doğruyol'un yönettiği ağı sosyal medyada algı yönetiyor.

CHP'NİN KADROLU FENOMEN TROLLERİ!

Takipçileri 100 bin ile 1,5 milyonu buluyor. Bu hesaplardan bazıları gerçek, bazıları takma isimli. Bir bölümü CHP'li belediyelerin kadrolu çalışanı. Ünlüler adına sahte hesaplar da açılabiliyor.

Hüsamettin Alkım Ünsal:

Twitter'da İlber Ortaylı, Meltem Cumbul, Nil Karaibrahimgil, Müjdat Gezen, Cansu Dere, Bergüzar Korel gibi ünlüler adına onlarca sahte/taklit hesap açtı. Bu hesaplardan CHP'yi destekleyen, hükümeti hedef alan mesajlar paylaşıyor. CHP'li Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışıyor.

Ozan Balık (@ozan_blk07):

CHP'li Antalya Döşemealtı Belediyesi'nde İletişim Danışmanı olarak çalışan Ozan Balık tarafından yönetiliyor.



Profesorfacia: Hesap Faruk Davarcı tarafından yönetiliyor. Onursal Adıgüzel ve CHP'nin trol başlarından Ozan Balık ile ilişkili.

Provokatif içerikli birçok etiketi ilk başlatan hesap bu.

Kemal Özkiraz @avrasyaanket: Hesap manipülatif anketleri ile tanınan Avrasya Anket Araştırma şirketinin sahibi Kemal Özkiraz tarafından yönetiliyor. @kacsaatolduson, @mstselanik, @ankara_kusu gibi hesaplarla ilişkili.



Gökhan Özbek @gokhanozbek: 23 Derece YouTube kanalında yayınlar yapıyor. Kemal Özkiraz'la birlikte hareket ediyor.

Bahadır Başer @sesler_yurttan: Antalya ve Ozan Balık ile yakın ilişkide.

Nilgün Tap @nursse_hemsire: İzmir'de hemşire olarak görev yapan Nilgün Tap tarafından kullanılıyor.



Deniz Çoban @hzlandrc: FETÖ tarafından yönetilen @kacsaatolduson isimli hesapla bir dönem birlikte hareket etti.

ATAKIZ @ATAISIK: Hesap CHP'li Nurcan Gergin tarafından kullanılıyor.

TC_KemalBildis: Kemal Bildiş'in yönettiği hesap CHP'nın gündem ve etiket çalışmalarında aktif rol alıyor.



KARANLIK EKİP!

Twitter'da yüksek takipçili bazı hesaplar da CHP'nin trol ordusu ile birlikte hareket ediyor. Bu hesaplar arasında Gelecek Partisi, İYİ Parti ve FETÖ'yle irtibatlı kişiler var.

TÜRKİYE GERÇEKLERİ@MstSelanik: 500 bine yakın takipçili hesap Mesut Aykın tarafından kullanılıyor. İYİ Parti'ye yakın, bir dönem terör örgütü DHKP-C içeresinde faaliyet yürüttü.

ANKARA KUŞU @ankara_kusu: Gelecek Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Oktay Yaşar tarafından yönetiliyor. Yaşar "FETÖ propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınıp bırakılmıştı.





kacsaatolduson: Bir dönem FETÖ'nün mahrem imamı Hüseyin Yılmaz tarafından kullanıldı. Şimdiki yöneticiler ise CHP'li belediyelerle ticari ilişki içerisinde olan kişiler. Bu hesap düzenli provokasyonlarla biliniyor.



KÜFÜR VE HAKARET TİMLERİ

Trol ordusunun en aktif üyeleri hesaplarının sonunda 'TİM', 'TM' gibi ifadeler yazan hesaplar. "Atatürkçülük" kisvesine bürünüp AK Parti ve MHP'lilere hakaretler ediyor. Hesaplardan bazıları şunlar:

AnafartalarTim, Atatim, BağımsızlarTeam, MKAParsTm, DireniŞçiler1881, HüRrİyEt tm, KemalistGençlikTM, KuvvacıTM, LaikDüşünceTM, MKA1838TM KuvayiMilliyeTM, DemokrasiTM, UluSolcularTM, Ataturktm, proletarya_tim, onuncukoytim, NutukTim, YurtTim, SarizeybekTim, Atacanlar TM, ATAMASÖZÜMVARTİM, cumhuriyetçilertim, ATATÜRK GENÇLİĞİ TM, OduncuTim.

SOKAKTA PROVOKASYON YAPANLAR

Trol ordusunun bir ayağını da "Sokak Röportajcıları" oluşturuyor. Bu sahte röportajcılar, hükümeti destekleyen vatandaşları aşağılama üzerine kurulu içerikleri Kılcal Damar Yapılanması ve fenomenlerle ülke gündemine sokuyor. Bu röportajlar aynı zamanda CHP medyasını da besliyor. Örneğin Facebook, YouTube ve birçok sosyal medya ağında yer alan İlave TV bunlardan biri. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, hesapların yöneticisi Arif Kocabıyık'ın CHP'li Antalya Konyaaltı Belediyesi'nden işe gitmeden maaş aldığı gündeme gelmişti.

Röportajcıların bazıları şunlar:

* Daha önce FETÖ'nün kapatılan yayın organı Cihan Medya'da çalışan Hasan Köksoy'un yönettiği "Kendine Muhabir" hesabı.

* Mehmet Güzel Koyuncu'nun "Sade Vatandaş" hesabı.

* Ozan Çakmakçı'ın "Tüylü Mikrofon" hesabı.

* Ebru Uzun'un "Sokak Kedisi" kanalı.

* Ali Koyuncu'nun yönettiği 'Medyali tv'.

* Fatih Tekdal'ın yönettiği 'zeyrekmedya' YouTube kanalı.

* Onur Şahin'in "YurttasTV" Youtube kanalı.

* Tarık Şenocak'ın "Sen Ne Dersin?" kanalı.

BUNLAR DA KURYELER

CHP yöneticileri, trol ordusunun yalan ve manipülasyon haberlerinden hangisinin öne çıkarılacağını belirleyince devreye "Sosyal Medya Haberciliği" adı altında çalışan hesaplar giriyor.

Bu hesaplar doğrudan CHP Genel Merkezi tarafından yönlendiriliyor.

Örneğin "Haber" isimli Twitter hesabı CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri biriminde yer alan Mücahit Avcı'nın ekibi tarafından yönetiliyor.

Twitter ve Instagram'da haber paylaşan "Bee Haber" ve "ZAM Haber"ı yönetenler ise Kılıçdaroğlu Gönüllüleri oluşumunda yer alan Alican Ayvataş ve CHP Gençlik Kolları Dijital Strateji ve Propaganda Komisyonu Başkanı Utku Doğruyol.

"Pollz" hesabını yöneten CHP Maltepe Gençlik Kolları Üyesi ve İBB çalışanı Samet Burak Sarı.

Terör kaydı bulunan Muhammet Emre Topal ile Doğukan Kaya'nın yönettiği Darkwebhaber CHP'nin trol ordusunun amiral gemilerinden biri.

Doğrudan Başkan Erdoğan'ı hedef alan içerikler üreten PUSHOLDER'ı yöneten ise CHP'ye yakın Sercan Kılıç.

"Ajans_muhbir" hesabı Zafer Partisi'ne yakın olmakla birlikte CHP ile paralel hareket ediyor. Hesabın yöneticisi Süha Çardaklı.

"Whisper haber" İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Resul Burak Yıldırım tarafından yönetiliyor. Yıldırım CHP'li Yenimahalle Belediyesi'nde çalışıyor.