Ömer Çelik'ten Avrupa Parlamentosu'na çağrı: O siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna gönderin

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 15:28

"Kabine Üyelerimizi Hedef Almak Kimsenin Haddı Değildir"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu AP üyesinin konuşmasının hiçbir siyasi niteliği bulunmadığını ve ciddiye alınacak bir tarafının olmadığını belirten Ömer Çelik, AP kurumuna duydukları özen gereği bu cevabı vermek durumunda kaldıklarını ifade etti. Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti Kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve Kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlamentosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki saikler, bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı, bir tartışma konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

"AP, Güdümlü Siyasi Lobiler Yüzünden Değer Kaybediyor"

Avrupa Parlamentosu'nun geçmişte nitelikli bir "siyaset ve insan hakları okulu" olduğunu ancak bugün "sömürge komiseri" edasıyla hareket eden bazı niteliksiz siyasetçilerin "güdümlü siyasi lobi" faaliyetleri yüzünden büyük değer kaybettiğini vurgulayan Ömer Çelik, geçmiş yıllarda hazırlanan Türkiye raporlarının da gerçekleri yansıtmak yerine belirli siyasi odakları tatmin etmek üzerine kurulduğunu belirtti.

"Gazze'deki Soykırımı Destekleyenlere Yaptırım Uygulayın"

Avrupa Parlamentosu'nun başta Gazze olmak üzere temel insanlık meselelerinde tarihin doğru tarafında duramadığının altını çizen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kuruma şu sözlerle yüklendi: "Avrupa Parlamentosu 'yaptırım' araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır. Avrupa'daki siyonist soykırım destekçisi siyasetçilere yaptırım kararı almayan AP'nin diğer konularda söz söyleme zemini yoktur."

"Bu Siyasi Yobazları Demokrasi İlkokuluna Gönderin"

Türkiye'ye yönelik yürütülen bağnaz siyasi dilin Ankara nezdinde hiçbir hükmü olmadığını ifade eden Çelik, açıklamasını şu sert sözlerle tamamladı: "Bugün Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyelerinin çeşitli etkiler altında 'siyasi bağnazlığın' vesayeti ile hareket ettiği pek çok gündem vardır. Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının 'siyasi yobazlık'la Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları 'demokrasi ilkokulu'na göndermesi en doğru seçenektir."