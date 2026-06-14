Artvin'de gölette boğulan iki imamın son anları! VİDEO

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 12:36

Serinlemek İsterken Gözden Kayboldular

Olay, Arhavi ilçesine bağlı Ulaş köyünde meydana geldi. Arhavi Merkez Camii müezzini Mustafa Gedikli (34) ile Güneşli Camii imamı Rüstem Özdemir (26), serinlemek amacıyla bölgedeki gölete girdi. Bir süre suda yüzen iki din görevlisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. İki din görevlisinin suda zor anlar yaşadığını ve gözden kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık, itfaiye, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanede Yapılan Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadılar

Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çalışmaları sonucudur sudan çıkarılan Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir'e ilk müdahale kıyıda yapıldı. Ambulanslarla acil şekilde Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki din görevlisi, doktorların gösterdiği tüm çabaya ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dehşet Anları Güvenlik Kamerasında

Öte yandan, iki imamın gölete girdikleri ve boğulma tehlikesi geçirdikleri feci anların, bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde; gölette bulunan iki kişinin bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başladığı ve ardından tamamen gözden kaybolduğu acı anlar yer alıyor.

Hayatını kaybeden müezzin Mustafa Gedikli'nin memleketi Trabzon'da, imam Rüstem Özdemir'in ise Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.