TOKİ’den kurasız ev müjdesi: 64 ilde 20 bin konut için başvurular yarın başlıyor!

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 14:55

Gelir Sınırı ve İkamet Şartı Aranmayacak

Alışılmış TOKİ projelerinin aksine bu büyük kampanyada vatandaşlar için herhangi bir hane halkı gelir sınırı veya ilgili şehirde ikamet etme şartı aranmayacak. Kura çekilişi olmadan gerçekleştirilecek olan açık satış sürecinde, bankaya ilk başvuran ve işlemlerini tamamlayan vatandaşlar konut alma hakkına doğrudan sahip olacak. Başvuru önceliği esasına dayanan kampanya, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Taksitler 18 Bin Liradan Başlıyor

Dar ve orta gelirli vatandaşların bütçesini zorlamayacak şekilde planlanan dev projede ödeme kolaylıkları da dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında ev sahibi olacak vatandaşlara 3 farklı ödeme planı seçeneği sunulacak. Hak sahiplerinin ödeyeceği aylık taksit tutarları 18 bin liradan başlayacak olup, seçilen şehre, projenin konumuna ve dairenin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

Başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank'a Yapılacak

64 ildeki 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyasının tüm finansal ve başvuru süreçleri Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden yürütülecek. Pazartesi sabahı itibarıyla banka şubelerinde yoğunluk yaşanması beklenirken, uzmanlar projelerden yararlanmak isteyen vatandaşların kontenjanlar dolmadan erken saatlerde başvurularını yapmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.