Son dönemde artan kripto para vurgunlarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez durum diğerlerinden çok farklı... Özellikle sosyal medyada kendilerini "bağımsız gazeteci" olarak tanıtan ancak muhalefetin adeta tetikçiliğini yapan bazı isimlerin karıştığı vurgunda 16 milyon TL adeta buhar oldu.
PARA KARŞILIĞI TUZAĞA DAVETİYE
2021 yılı temmuz ayında kendilerini gazeteci olarak tanıtan Levent Özeren, Gökhan Özbek, Batuhan Çolak, sosyal medyada İlave TV olarak bilinen Arif Kocabıyık, Ankara Kuşu hesabının sahibi Oktay Yaşar ve CHP'nin balon anketçisi Kemal Özkiraz gibi isimler sosyal medya hesaplarında "FOY Token" denilen dolandırıcılık sistemine adeta methiyeler dizdi. Sosyal medyada "FOY şöyle iyi, böyle mükemmel, giren pişman olmaz, düştüğüne bakmayın, telafi coin verilecek, tebrikler" gibi söylemlerle binlerce kişi adeta tuzağa çekildi.
Gelen tepkilerin ardından kendilerini "haber niteliğinde paylaştım", "FOY'um var" sözleriyle savunan isimlerin attıkları tweet başına 500 TL aldıkları ortaya çıkmıştı.
SOSYAL MEDYA HESABI 11 AYDIR KULLANILMIYOR
16 milyon liralık vurgunun ardından FOY Token sosyal medya hesabının Twitter'dan yaklaşık 11 aydır paylaşım yapılmadığı görüldü. En son 31 Temmuz 2021 tarihinde "Olumsuz seyreden mevcut kripto para piyasasında yatırımcılarımızı korumak için şirketimiz sahip olduğu 50 milyar adet FOY Token'i piyasadan silerek, yaktı" şeklinde atılan tweet dikkat çekti.
TELEGRAM'DAN PAZARLAMA
Şirkette ortaklığı görünmese de 'Ankara Kuşu' isimli sosyal medya hesabını yöneten Oktay Yaşar da Telegram hesapları üzerinden Foy Token pazarlaması yapıyordu. 15 bine yakın üyesi bulunan hesabından Foy Token ile ilgili paylaşımlarda bulunuyordu. Yaşar, FOY Token sisteminin patladığı dönem takipçilerini rahatlatmak için Telegram hesabından iddiaların doğru olmadığını ileri sürdü.