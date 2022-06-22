PARA KARŞILIĞI TUZAĞA DAVETİYE

2021 yılı temmuz ayında kendilerini gazeteci olarak tanıtan Levent Özeren, Gökhan Özbek, Batuhan Çolak, sosyal medyada İlave TV olarak bilinen Arif Kocabıyık, Ankara Kuşu hesabının sahibi Oktay Yaşar ve CHP'nin balon anketçisi Kemal Özkiraz gibi isimler sosyal medya hesaplarında "FOY Token" denilen dolandırıcılık sistemine adeta methiyeler dizdi. Sosyal medyada "FOY şöyle iyi, böyle mükemmel, giren pişman olmaz, düştüğüne bakmayın, telafi coin verilecek, tebrikler" gibi söylemlerle binlerce kişi adeta tuzağa çekildi.

Gelen tepkilerin ardından kendilerini "haber niteliğinde paylaştım", "FOY'um var" sözleriyle savunan isimlerin attıkları tweet başına 500 TL aldıkları ortaya çıkmıştı.

SOSYAL MEDYA HESABI 11 AYDIR KULLANILMIYOR

16 milyon liralık vurgunun ardından FOY Token sosyal medya hesabının Twitter'dan yaklaşık 11 aydır paylaşım yapılmadığı görüldü. En son 31 Temmuz 2021 tarihinde "Olumsuz seyreden mevcut kripto para piyasasında yatırımcılarımızı korumak için şirketimiz sahip olduğu 50 milyar adet FOY Token'i piyasadan silerek, yaktı" şeklinde atılan tweet dikkat çekti.