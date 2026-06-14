Mersin’de 4 araç birbirine girdi: 1 ölü 4 yaralı

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 13:23

Peş Peşe Çarparak Savruldular

Feci kaza, Tarsus ilçesi Sait Bolat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adana istikametine doğru seyir halinde olan F.Y. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Yasin Özcan (56) idaresindeki otomobile arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolü kaybolan araçlar savrularak, önce Ş.G.'nin kullandığı minibüse, ardından da yol kenarında park halinde bulunan bir çekiciye çarptı.

Müdahaleler Yetersiz Kaldı

İki otomobil, bir minibüs ve bir çekicinin karıştığı zincirleme kazada, sürücülerden Yasin Özcan ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Özcan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz sürücü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza Anı Kamerada

Bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; hızla gelen otomobilin önündeki araca çarpma anı, çarpmanın etkisiyle araçların kendi etrafında dönerek savrulması ve çevredeki diğer araçlara vurma anı net bir şekilde yer aldı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.