Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 10:41

CHP'DE DEPREM: BAŞARIR VE GÜNAYDIN'IN GÖREVLERİ SONA ERDİ!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ihraç talepli" listesinde yer alan isimlerden Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği görevlerinin düştüğü duyuruldu.

Parlamento Gündeminde Hareketli Saatler

Söz konusu gelişme, eş zamanlı olarak İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonu ve ülke genelindeki diğer adli soruşturmaların gölgesinde kamuoyuna yansıdı. Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, bir yandan yasa dışı bahis ve piyasa manipülasyonu operasyonları devam ederken, diğer yandan siyasi kanatta da bu kritik değişiklik gerçekleşti.

Özel ve Balcıoğlu Gündemi

Yaşanan bu süreçte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Silivri'deki temasları ve belediyeye yönelik operasyonun ardından gelen gözaltı haberleri parti içinde dikkatleri üzerine çekti. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da dahil olduğu 17 şüphelinin gözaltına alınması ve ardından gelen görev düşme kararı, siyasi kulisleri hareketlendirdi.