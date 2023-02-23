Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 'asrın felaketi' olarak tanımlandı.
DEVLET VE MİLLET KOL KOLA GİRDİ
Depremler 11 ilde yıkıma sebep olurken yaraları sarmak için harekete geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezip çalışmaları yerinde inceledi depremzedelerle yakından ilgilendi.
Tüm kabine bölgede gece gündüz çalışmaları sürdürdü. Türkiye Tek Yürek Kampanyası ile deprem bölgesi için 115 milyardan fazla bağış toplandı.
Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli deprem bölgesini bir kez daha ziyaret ederek depremzedelere destek mesajları vererek isteklerini dinledi.
CHP VE YANDAŞLARI ALGI OPERASYONUNDAN VAZGEÇMEDİ
Devlet ve millet kol kola girerek yaralarını sararken Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin güdümündeki operasyon merkezleri ise algı operasyonlarına devam ediyor.
23 DERECE'DEN KİRLİ OPERASYON
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen '23 derece' isimli yayın organı deprem üzerinden kirli operasyona girişen merkezlerden biri olarak dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu. Erdoğan, yakınlarını kaybeden bir aileyi konteynerde ziyaret ederken adamın söyledikleri '23 derece' isimli operasyon merkezi tarafıdan çarpıtılarak sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı.