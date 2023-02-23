Devletin bölgeye gelmediğini iddia edenlere yaşadıklarından örneklerle tepki gösteren vatandaş şu ifadeleri kullandı;

"Sabaha kadar uyumadılar hepsi ellerine fener alıp yaya gezdiler. Makam arabasıyla falan değil. Bütün herkesi ulaştılar ihtiyaçlarını karşıladılar. Devletin yapabileceği ne varsa insanüstü çabayla yaptılar.

Hatta bir tane Mehmetçik gece bana sen üşüyorsun dedi kafasındaki beresini çıkardı bana taktı. Biz bunları yaşadık. Allah şahit bunların hepsine.

Şimdi buna asker burada yok diyemezsin devlet yok diyemezsin hepsi burada.

Bunu yaşamayanlar uzaktan şöyle oldu böyle oldu… 6 gün enkazın başında bekledim onu anca yaşayan bilir. Yapılanlar meydanda… Konteynerin içinde oturuyoruz yok diyemezsiniz. Asker 3 saat uyku uyumuş 21 saat çalışmış. Ekmek yememiş su içmemiş… Operatörler AFAD aynı… Bu inkar edilecek bir şey mi. Kalkıp İstanbul'dan Ankara'dan şuradan buradan kalkıp ta asker yoktu kimse yoktu diyorlar… Çıkarıp telefonlarımızı kayda mı alsaydık bunları ispatlamak için Allah şahit bunlara…"

Acılı vatandaşın bu ifadelerini çarpıtan 23 derece sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, " Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin ziyaret ettiği bir konteymerdaki depremzededen ilginç yorumlar...

Allah şahit ise aileleri göçük altında kalanlar, donarak ölenler, oğlum öldü kızım öldü diyenler, ekmek, su çadır yardımı isteyenler kefen, tuvalet isteyenler yaşan söylemiş!" ifadeleriyle algı operasyonuna girişti.

Öyle ki paylaşımı görenler 23 derecenin yazdığı ifadeleri vatandaşın kullandığını zannediyor ve daha sonrası vatandaşın devleti eleştirmemesi muhalifler tarafından linç kampanyasına dönüşüyor!