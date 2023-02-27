Asrın felaketi sonrası kirli ve sistematik yalanlar! Manipülatör 23 Derece ve T24 başı çekti: Algı operasyonuna karşı satır satır gerçekler

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.
Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hatay 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8'lik depremlerle tekrar sallandı. Defne ve Samandağ ilçelerinde yıkım gözlemlendi.
KİRLİ ODAKLAR SAHNEYE ÇIKTI
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken acı üzerinden rant devşiren kirli odaklar sahneye çıktı.
6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, yandaşı medya manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.
Bu kapsamda 25 Şubat itibariyle Kahramanmaraş depremleriyle ilgili ortaya atılan mesnetsiz iddialara karşı gerçekleri satır satır sizler için derledik;
İDDİA (25 ŞUBAT) - Zafer Partisi Samandağ Kurucu İlçe Başkanı Suphi Yıldız, "Hatay'da, Suriyelilere dağıtılan aylık 10.000 TL nakit yardım kuyruğu" başlığıyla bir video paylaştı.
GERÇEK - Görüntülerdeki yardım Çinli bir vakıf olan Tzu Chi İyilik Vakfı tarafından dağıtılmıştır.
İDDİA (26 ŞUBAT) - Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Hatay'da jandarmanın Türk bayrağını indirmeye çalıştığını iddia etti.
GERÇEK - İstanbul ili Çatalca ilçesinde 1200 kaçak yapının 22-23 Ekim 2022 tarihinde yıkım kararı üzerine, kolluk kuvveti bölgeye intikal etmiştir. İddiaya konu görüntüler, yıkımdan Türk bayrağının zarar görmemesi için tedbir alınması esnasında çekilmiştir. Kolluk kuvveti yıkım esnasında Türk bayrağının yere düşmemesi ve zarar görmemesi için çaba göstermiştir. Görüntülerin deprem bölgesi veya iddia edildiği gibi bayrak sökme ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.