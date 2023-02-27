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    • 27.02.2023 18:42
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    • 27.02.2023 18:59
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    Asrın felaketi sonrası kirli ve sistematik yalanlar! Manipülatör 23 Derece ve T24 başı çekti: Algı operasyonuna karşı satır satır gerçekler

    Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, muhalefet ve yandaşı medya manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla devleti hedef gösterdi. Kuyruklu yalanlar ve mesnetsiz iddialar birbiri ardına sıralandı. Zafer Partisi, sicili kirli Gökhan Özbek'in 23 Derece isimli operasyon hesabı, yandaş T 24 kara propagandada başı çekti. Bu bağlamda takvim.com.tr deprem üzerinden yürütülen sistematik yalan kampanyasına karşı gerçekleri sizler için satır satır deşife etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Asrın felaketi sonrası kirli ve sistematik yalanlar

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.

    Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hatay 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8'lik depremlerle tekrar sallandı. Defne ve Samandağ ilçelerinde yıkım gözlemlendi.

    KİRLİ ODAKLAR SAHNEYE ÇIKTI
    Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken acı üzerinden rant devşiren kirli odaklar sahneye çıktı.

    6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, yandaşı medya manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.




    Bu kapsamda 25 Şubat itibariyle Kahramanmaraş depremleriyle ilgili ortaya atılan mesnetsiz iddialara karşı gerçekleri satır satır sizler için derledik;


    İDDİA (25 ŞUBAT) - Zafer Partisi Samandağ Kurucu İlçe Başkanı Suphi Yıldız, "Hatay'da, Suriyelilere dağıtılan aylık 10.000 TL nakit yardım kuyruğu" başlığıyla bir video paylaştı.




    GERÇEK - Görüntülerdeki yardım Çinli bir vakıf olan Tzu Chi İyilik Vakfı tarafından dağıtılmıştır.




    İDDİA (26 ŞUBAT) - Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Hatay'da jandarmanın Türk bayrağını indirmeye çalıştığını iddia etti.

    GERÇEK - İstanbul ili Çatalca ilçesinde 1200 kaçak yapının 22-23 Ekim 2022 tarihinde yıkım kararı üzerine, kolluk kuvveti bölgeye intikal etmiştir. İddiaya konu görüntüler, yıkımdan Türk bayrağının zarar görmemesi için tedbir alınması esnasında çekilmiştir. Kolluk kuvveti yıkım esnasında Türk bayrağının yere düşmemesi ve zarar görmemesi için çaba göstermiştir. Görüntülerin deprem bölgesi veya iddia edildiği gibi bayrak sökme ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.



        İDDİA (26 ŞUBAT) - Amerika'da reklam panolarının hacklenerek Türk Hükümeti aleyhine metinler yazıldığı iddia edildi.

        GERÇEK - Videonun orijinalinde ne hackerlar, ne hacklenen bilboardlar ne de hükümet aleyhinde cümleler var. Video tamamen sahte. @veritasanalytic kendi hazırladığı sahte videoyu Twitter'da fake bir hesaptan paylaşıyor. Dakikalar sonra @yirmiucderece videoya kendi ismini koyup yayınlıyor.




        İDDİA (25 ŞUBAT) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'na (İDDEF) depremden sonra bağış toplayabilmesi için Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kamu yararına dernek" statüsü verildiği iddia edildi.

        GERÇEK
        İDDEF isimli sivil toplum kuruluşunun internet sitesinde, "İDDEF, 29.11.2022 tarih ve 6426 numaralı T.C Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'Kamu Yararına Çalışan Dernek' statüsündedir." ifadesinin yer aldığı tespit edildi.

        Ayrıca iddialara konu olan İDDEF, konuya ilişkin kamuoyuyla bilgi notu paylaştı. Açıklamada, 2009 yılında resmi olarak 45 derneğin bir araya gelmesiyle federasyon şeklinde kurulan İDDEF'in, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu kapsamında 29.11.2022 tarihinde Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü aldığı belirtildi.

        Bazı medya ve sosyal medya hesaplarından İDDEF'in deprem için bu statüye alındığı iddiasının asılsız olduğu açıklandı. Kamuoyuyla paylaşılan açıklamada, depremlerin yaralarını sarmak için deprem bölgesindeki 10 şehirde yardım seferberliğine devam eden federasyonun, 6 Şubat'tan bu yana sahadaki çalışmalarını 180 yardım tırı, 5 lojistik merkezi ve 600 saha görevlisiyle sürdürdüğü aktarıldı.



        İDDİA (25 ŞUBAT) - Camide namaz kılarken depreme yakalanan kişilerin görüldüğü videonun, afet bölgesinde kaydedildiği iddia edildi.

        GERÇEK - Söz konusu görüntülerin 2018 yılında Endonezya'da meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki deprem sırasında kaydedildiği belirlendi.





            İDDİA (21 ŞUBAT) - Bazı sosyal medya hesaplarında bankalar sermayelerinin binde 4'ünden fazla bağış yapamayacakları için yaptıkları bağışların iptal edildiği iddia edildi.



            GERÇEK - Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesi kapsamında, bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarı, banka öz kaynaklarının binde 4'ünü aşamamaktadır. Ancak 17 Şubat 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olağanüstü hal süresince, AFAD'a bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar tarafından yapılacak bağış ve yardımlar, mevcut sınırlamalardan muaf tutulmuştur.




            İDDİA (25 ŞUBAT) - Bazı sosyal medya hesaplarında Hasandağı'nda volkanik hareketlilik başladığı iddia edildi.



            GERÇEK - TÜBİTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasandağı ve Tuz Gölü Fay Zonu, toplam 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle 'anlık'olarak takip edilmektedir. 25 Şubat'ta Niğde Altunhisar'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından, Hasandağı'nda herhangi bir volkanik hareketlilik veya olumsuz durum söz konusu değildir.




            İDDİA (25 ŞUBAT) - 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından, afetzedelerin enkaz altında kalan eşyaları ile ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı.

            GERÇEK - Yıkılan binalarda yapılan enkaz çalışmaları esnasında vatandaşlar/ görevliler tarafından bulunarak görevli polislere teslim edilen ziynet eşyası, para, silah, çelik kasa gibi değerli eşyalar muhafaza altına alınmaktadır. Polis Merkezi Amirlikleri tarafından muhafaza altına alınan değerli eşyalar, vatandaşlarımızın beyan ve belgeleri ile kendilerine ait olduğunu ibraz etmeleri üzerine, gerekli kontroller yapılarak eşyaların kendilerine ait oldukları tespit edildikten sonra Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda tutanak karşılığında teslimleri gerçekleşmektedir.




            İDDİA (25 ŞUBAT) - Sosyal medyada paylaşılan bir videonun 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremleri sırasında çekildiği iddia edildi.
            Söz konusu görüntülerde, iki binanın bir anda yıkıldığı görülüyor.

            GERÇEK - Videonun 28 Ağustos 2022 tarihinde Hindistan'ın Noida şehrinde kaydedildiği tespit edildi. Binaların, imar yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Yüksek Mahkeme tarafından 3 bin 700 kilogram patlayıcı kullanılarak yıkılma anında kaydedildiği belirlendi.
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            Haberler Güncel Asrın felaketi sonrası kirli ve sistematik yalanlar! Manipülatör 23 Derece ve T24 başı çekti: Algı operasyonuna karşı satır satır gerçekler
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