Asrın felaketi sonrası kirli ve sistematik yalanlar! Manipülatör 23 Derece ve T24 başı çekti: Algı operasyonuna karşı satır satır gerçekler







İDDİA (25 ŞUBAT) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'na (İDDEF) depremden sonra bağış toplayabilmesi için Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kamu yararına dernek" statüsü verildiği iddia edildi.



GERÇEK

İDDEF isimli sivil toplum kuruluşunun internet sitesinde, "İDDEF, 29.11.2022 tarih ve 6426 numaralı T.C Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'Kamu Yararına Çalışan Dernek' statüsündedir." ifadesinin yer aldığı tespit edildi.



Ayrıca iddialara konu olan İDDEF, konuya ilişkin kamuoyuyla bilgi notu paylaştı. Açıklamada, 2009 yılında resmi olarak 45 derneğin bir araya gelmesiyle federasyon şeklinde kurulan İDDEF'in, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu kapsamında 29.11.2022 tarihinde Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü aldığı belirtildi.

Bazı medya ve sosyal medya hesaplarından İDDEF'in deprem için bu statüye alındığı iddiasının asılsız olduğu açıklandı. Kamuoyuyla paylaşılan açıklamada, depremlerin yaralarını sarmak için deprem bölgesindeki 10 şehirde yardım seferberliğine devam eden federasyonun, 6 Şubat'tan bu yana sahadaki çalışmalarını 180 yardım tırı, 5 lojistik merkezi ve 600 saha görevlisiyle sürdürdüğü aktarıldı.