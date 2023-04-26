SON DAKİKA I Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 10 kentte sağanak ve dolu alarmı: İstanbul için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir İstanbul'u oraj konusunda uyarıyor. Özellikle bugüne dikkat çeken MGM, dolu ve sağanak yağış için İstanbul dahil 10 kenti dolu ve sağanak yağış için uyardı. Öte yandan İstanbul'da yüzde 80'leri bulacak yağış için saat de verildi. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadeleri yer verdi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu