Dünya bu fotoğrafı konuşuyor: Trump'ın yanındaki gizemli sarışınlar uzaylı mı?
ABD Başkanı Donald Trump’ın UFO, talimatları, Pentagon’un yıllardır yaptığı UFO çalışmaları, yayımlanan belgeler derken dünya bu kez Trump’ın bir fotoğrafı ile çalkalanıyor. Trump'ın uzun sarı saçlı ve tamamen kırmızı giyinmiş üç gizemli figürle sohbet ettiğini gösteren ve şu anda viral olan bir fotoğraf, internette adeta bir infial yarattı. Birçok kişi bu gizemli karakterlerin uzaylı olduğunu iddia ediyor.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya