Antalya’da öğretmen dehşeti: Eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katletti!

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 13:39

Tayin Tartışması Kanlı Bitti

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212. Sokak'ta yer alan 5 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Orhan B. (43) ile Arapça öğretmeni olan eşi Aslıhan Öztürk B. (40) arasında evde tartışma çıktı. İddiaya göre Aslıhan B.'nin tayin isteme kararı üzerine büyüyen tartışmaya, Bursa'dan kızını ziyarete gelen baba Cafer Tayyar Öztürk (74) de dahil oldu.

"Odalarınıza Gidin" Dedi, Evlatlarını Kurtardı

Öfkesine hakim olamayan Orhan B., evde bulunan pompalı tüfeğe yöneldi. Durumun vahametini fark eden anne Aslıhan Öztürk B., yaşları 9, 5 ve 2,5 olan 3 çocuğuna acilen odalarına gidip saklanmalarını söyledi. Çocukların odalarına kapanmasının hemen ardından gözü dönmüş koca, eşi ve kayınpederine doğru acımasızca 5 el ateş etti.

Biri Balkonda Diğeri Salonda Can Verdi

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin büyük bir panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Katliamın ardından dairenin kapısını kilitleyen cinayet zanlısı Orhan B., kapıya dayanan polis ekiplerinin uzun uğraşları ve ikna çabaları sonucu teslim olmayı kabul ederek kapıyı açtı.

Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Aslıhan B.'nin balkonda, acılı baba Cafer Tayyar Öztürk'ün ise salonda hayatını kaybettiği belirlendi.

"Silah Sesiyle Haberimiz Oldu"

Ailenin çocuklarına daha önce bakıcılık yaptığını belirten komşulardan Ayşe Ateş, yaşanan dehşeti gözyaşlarıyla anlatarak, "Silah sesiyle haberimiz oldu. 3-4 el ateş edildi, herkes dışarı çıktı. Kızları benim elimde büyüdü, yaklaşık 10 yıllık komşuyuz. Aile arasında bir sorun varmış ama ne derece olduğunu bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.