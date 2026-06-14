İstanbul'da havalimanı polisinde kaçamadı: Interpol şüphelisi yakalandı

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 17:18 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 17:20

Polis ekiplerinin takibinden kaçamadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Havalimanı içerisinde hareketlerinden şüphelenilen ve takibe alınan Interpol aramalısı R.A. (28) isimli şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İran adli makamlarınca arandığı ortaya çıktı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından devralınan soruşturmada, şüphelinin geçmişine yönelik detaylı inceleme yapıldı. Yapılan tahkikat ve sorgulamalarda, R.A.'nın İran adli makamları tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Suç dosyası kabarık çıktı

Yakalanan şüpheli R.A. hakkında yapılan sistem sorgulamasında; uyuşturucu madde ticareti suçunun yanı sıra kaçakçılık suçları, vize, ikamet ve çalışma izni ihlalleri ile benzeri konularda çok sayıda tahdit kaydının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltında bulunan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili ülkeye iade edilmesine yönelik yasal prosedürlerin hızla sürdürüldüğü öğrenildi.