1 milyar liralık para trafiği deşifre oldu! Dev bahis operasyonunda 32 tutuklama

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 13:12

Siber Polisi Adım Adım Takip Etti

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma doğrultusunda, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Siber uzmanlarının dijital veriler ve banka hesapları üzerinde yaptığı derinlemesine incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar lira tutarında devasa bir para hareketi olduğu tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyonla Çökertildi

Elde edilen somut delillerin ardından haksız kazanç sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik Tekirdağ ve İstanbul'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında "Yasa dışı bahis oynatmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla 36 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

32 Çete Üyesi Demir Parmaklıklar Ardında

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları ve işlemleri tamamlanan 36 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 32'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çetenin dijital materyallerine ve suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıklarına el konulurken, olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturmanın devam ettiği bildirildi.