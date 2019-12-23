Büyükada'da çöpten yemek yiyen atların görüntüsü yürek sızlattı! 23.12.2019 11:45

Büyükada’da fayton faaliyetinin 3 ay süreyle durdurulmasının ardından dün akşam çekilen görüntüler yürekleri sızlattı. Adada bulunan iki atın çöpe atılan yemek artıklarını yediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Büyükada'da fayton uygulamasının kaldırılmasının ardından, dün gece iki atın çöpten yemek toplarken çekilen görüntüleri kameralara yansıdı.

Sahipleri tarafından serbest bırakılan atların kanını doyurmak için çöpte yemek aradığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükada'da 81 atın Ruam hastalığına yakalandığı ve atların tedavisi olmayan bu hastalık nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Olayın kamuoyuna yansıması üzerine hayvan hakları savunucuları Büyükşehir Belediyesi önünde fayton uygulamasına son verilmesi talebiyle eylem başlatmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaşananların ardından fayton uygulamasının 3 ay durdurulduğunu ve bu sürede alternatif uygulamaların değerlendirildiğini, adalarda elektrikli araçlara geçiş yapılabileceğini açıklamıştı.

Fayton sahipleri ise Belediye'nin bu kararına karşı çıkarak gerekirse eylem yapacaklarını ve atları salacaklarını belirtmişti.