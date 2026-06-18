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Fabrikada silahlar konuştu: 1 ölü

Fabrikada silahlar konuştu: 1 ölü

Tekirdağ Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada kan aktı. 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı feci olayda şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada sabah saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Fabrika içerisinde taraflar arasında başlayan alacak verecek ya da mal paylaşımı iddialı gerilim, kısa sürede feci bir hesaplaşmaya dönüştü.

Fabrikada Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü

İddiaya göre, söz konusu fabrikada malları bulunan Cemal E., yanına Hacı E.'yi de alarak sabah saatlerinde tesise geldi. Fabrikadakiler ile Cemal E. ve Hacı E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü atışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar yanlarındaki silah ve bıçaklara sarıldı.

Biri Tüfekle Vuruldu, Diğeri Bıçaklandı

Çıkan acımasız kavgada ortalık savaş alanına döndü:

  • Cemal E. tüfekle vurularak ağır yaralandı.

  • Fabrikada bulunan Selim Y. ise karın ve sırt bölgesinden bıçaklanarak kanlar içinde kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ağır Yaralı Sürücü Kurtarılamadı

Hastanede acil tedavi altına alınan Cemal E., doktorların gösterdiği tüm çabalara ve müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sırtından ve karnından bıçaklanan Selim Y.'nin ise hastanedeki tedavisinin yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.

Kaçan Şüpheli İstanbul'da Kıskıvrak Yakalandı

Olayın hemen ardından iki tarafa da mensup olduğu belirlenen 3 şüpheli hızla fabrikadan kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü İsa Demir'in de bizzat olay yerine gelerek yönettiği geniş çaplı operasyon neticesinde, kaçan şüphelilerden birinin İstanbul'da yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili diğer 2 şüpheli de emniyet güçlerince gözaltına alınırken, fabrikadaki güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Soruşturma derinleşerek sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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