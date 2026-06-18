İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılma anı kamerada

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 17:07 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 17:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Erhan Karaal, Maltepe ilçesindeki evinin önünde pusuya düşürülerek kaçırıldı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran şok olayın ardından emniyet ve yargı birimleri teyakkuza geçti.

Başına Vurup Çuval Geçirdiler!

Olay, Maltepe'de Karaal'ın ailesiyle birlikte evinden çıktığı esnada meydana geldi. Aracının başında bekleyen Erhan Karaal'ın yanına yaklaşan şüpheliler, Karaal'ın kafasına vurarak darbetti. Görgü tanıklarının ve ailesinin ifadelerine göre; başına siyah çuval geçirilen İBB yöneticisi, "Polis, polis!" çığlıklarına rağmen zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Dehşet anlarına Karaal'ın ailesi ve apartman komşuları da tanıklık etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Resmi Açıklama

Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hızlı bir şekilde adli süreç başlatarak yazılı bir açıklama yayımladı:

"17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

Plaka Sahte Çıktı: "İkiz Plaka" Oyunu!

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, kaçırılma anında kullanılan lüks araca ait ilk güvenlik kamerası görüntülerini ortaya çıkardı. Görüntülerde, Karaal'ın darbedildikten sonra bindirildiği aracın sokaktan hızla uzaklaştığı anlar saniye saniye kaydedildi. Yapılan incelemelerde, komşuların not ettiği plakanın aslında başka bir araca ait olduğu, yani saldırganların "ikiz plaka" (sahte plaka) kullanarak profesyonel bir plan uyguladıkları saptandı.

Telefon Sinyali Kartal'da Tespit Edildi

Ailesi, hiçbir husumetlerinin olmadığını belirterek Erhan Karaal'ın dürüstlüğüyle tanındığını vurguladı. Eşinin telefonundan son olarak Kartal civarındaki açık bir araziden sinyal alındığı öğrenilirken, polisin arama çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdığı bildirildi. Diğer yandan, olayın hassasiyeti ve soruşturmanın selameti açısından dosyaya gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.