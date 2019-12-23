CHP'de rüşvet skandalı! Sinan Aygün canlı yayında belgeleri gösterip meydan okudu 23.12.2019 12:04

Son dakika haberine göre; CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini söyleyen Sinan Aygün açıklamalarda bulundu. Aygün, "Mansur Yavaş'a çağrım 79 dosyayı açsın, neler var görelim. Benden para istediler diyorum, beni 'FETÖ'cülükle suçluyor.'" dedi.