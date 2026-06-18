Survivor Nefise'den şok itiraf: ''Pişmanım, kendimden utandım''

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 16:14

Survivor 2026'da büyük finale sadece günler kala adaya veda ederek izleyicilerini şaşırtan eski şampiyon Nefise Karatay, elenmesinin ardından Türkiye'ye ayak bastı. Ayağının tozuyla katıldığı bir televizyon programında samimi açıklamalarda bulunan ünlü yarışmacı, özel hayatına dair yaptığı itiraflarla magazin gündemine oturdu.

Eski Sevgilisi Hakkında İlk Kez Konuştu

Yarışma esnasında sergilediği performans kadar adada yaşadığı duygusal süreçlerle de dikkat çeken Karatay, yarışma sırasında ayrıldığı erkek arkadaşı hakkında ilk kez bu kadar net konuştu. Ayrılık sürecine ve sonrasına dair içini döken ünlü yarışmacı, sergilediği tutum nedeniyle büyük bir pişmanlık yaşadığını gizlemedi.

"Büyük Ayıp Ettim, Ciddi Anlamda Utandım"

Eski erkek arkadaşına karşı yaptığı hataları canlı yayında kabul eden Nefise Karatay, kameralar önünde şu çarpıcı itirafta bulundu:

"O dönem yaşananlar yüzünden büyük ayıp ettim. Sergilediğim tavırlardan dolayı ciddi anlamda utandım."

Karatay'ın canlı yayındaki bu derin pişmanlık dolu sözleri ve duygusal anları, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.